3.5 مليون درهم جوائز مهرجان ومزاد ليوا للتمور

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان ومزاد ليوا للتمور عن تفاصيل المسابقات والفعاليات وقيمة وعدد الجوائز الخاصة بكل فئة، ومعاييرها وشروطها، بالإضافة إلى آلية ومواعيد التسجيل، وتسليم المشاركات للدورة الأولى من المهرجان التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتشهد الدورة الأولى من المهرجان تقديم 122 جائزة بقيمة تبلغ أكثر من 3.5 مليون درهم إماراتي، موزعة على 17 مسابقة رئيسية، بالإضافة إلى القرية العالمية للتمور، ومزاد التمور الذي يقدم لزوار المهرجان أجود الأصناف من التمور الإماراتية، وفعاليات تراثية متنوعة في ساحة الفعاليات والمسابقات، وعروض حية تقدم الحرف الإماراتية وبرامج تدريبية وتعليمية قيمة لمختلف الفئات العمرية.

وتعتبر مزاينة التمور المسابقة الرئيسية في المهرجان، حيث تتضمن 6 فئات فردية (الفرض، الخلاص، الدباس، بومعان، الشيشي، وشوط السكري المفتوح أمام المزارعين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي)، بالإضافة إلى شوط نخبة ليوا للتمور الذي يتم خلاله تقديم أصناف متعددة من التمور الفاخرة بما لا يقل عن 5 أصناف للمشاركة الواحدة.

كما يضم المهرجان مسابقة تغليف التمور (فئة تمور من دون إضافات، فئة التمور المحشوة)، المسابقة الدولية لزيت الزيتون، مسابقة الطبخ الدولية للتمور ومنتجات التمور وزيت الزيتون، مسابقة العسل (فئة العسل السائل، فئة عسل الشمع)، ومسابقتي التصوير الفوتوغرافي والرسم (فئة النخلة والتمور، فئة الحياة البرية والبحرية في الظفرة).

وأصدرت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور، كتيباً خاصاً نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بحسابات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي (تراثنا)، والذي أوضحت فيه تفاصيل المسابقات والفعاليات وقيمة وعدد الجوائز الخاصة بكل فئة، ومعاييرها وشروطها، بالإضافة إلى آلية ومواعيد التسجيل وتسليم المشاركات وقنوات التواصل وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً ولغاية 10 مساءً، حيث بإمكانهم الاستمتاع بالعروض المتنوعة التي يشهدها المهرجان يومياً والمشاركة في المسابقات المصممة لهم، وشراء التمور من القرية العالمية للتمور والتي تعد منفذ البيع المباشر لزوار المهرجان والراغبين بالتمور المتنوعة التي تعرضها أجنحة الدول المشاركة، أو من خلال المشاركة في مزاد التمور والذي يبدأ يومياً في تمام الساعة 5 مساءً، والمنافسة من خلاله للفوز بالتمور الإماراتية الفاخرة الواردة من مزارع الدولة.

وتقام في اليوم الأول من المهرجان مسابقات مزاينة نخبة ليوا للتمور، مسابقة مزاينة تمور السكري، مسابقة تغليف التمور من دون إضافات، وفي اليوم الثاني مسابقة مزاينة تمور الدباس ومسابقة العسل السائل، وفي اليوم الثالث مسابقة مزاينة تمور الخلاص ومسابقة زيت الزيتون، وفي اليوم الرابع مسابقة تغليف التمور المحشوة وانطلاق مسابقة الطبخ الدولية للتمور ومنتجات التمور وزيت الزيتون والتي تستمر لأربعة أيام متتالية.

تمور

تقام في اليوم الخامس مسابقة مزاينة تمور الفرض، وفي اليوم السادس مسابقة عسل الشمع، وفي اليوم السابع مسابقة مزاينة تمور الشيشي وختام مسابقة الطبخ الدولية، أما اليوم الثامن فسيشهد مسابقة مزاينة تمور بومعان، وفي اليوم التاسع فعاليات متنوعة، وفي اليوم العاشر الختامي سيتم الإعلان عن نتائج مسابقات التصوير الضوئي والرسم.