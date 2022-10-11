«لجنة المهرجانات» تشارك في مهرجان التمور المصرية

أسوان (وام)

تشارك لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في فعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية الذي انطلق في الثامن من أكتوبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة المصرية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومحافظة أسوان.

وتستعرض اللجنة خلال مشاركتها أهم المهرجانات التي تنظمها اللجنة المعنية بالرطب والتمور لإبراز وترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها وصون الموروث الثقافي والتراثي وما يرتبط بالنخلة من صناعات.

كما تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه هذه المهرجانات في التعريف بالتمور المنتجة محلياً وتسويقها خارجياً، إلى جانب تبادل الخبرات والاطلاع على الخبرات الإقليمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور، والمعاملات والممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة، ومواصفات وتسويق وتصدير التمور، واستراتيجية تطوير قطاع التمور والفرص الاستثمارية، إلى جانب التعرف على أحدث التقنيات الزراعية وتجارب الدول المشاركة في المهرجان.