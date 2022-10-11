تعاون بين «حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن» و«الإمارات للتوحد»

عجمان (وام)

وقع مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، التابع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وجمعية الإمارات للتوحد، مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون.

وقع المذكرة كل من طارق عبدالله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد.

وقال طارق العوضي إن توقيع المذكرة يأتي تعزيزاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير فرص متكافئة في التعليم لأصحاب الهمم في المؤسسات التربوية والتعليمية كافة، موضحاً أن أهمية هذه المذكرة تكمن في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات الطرفين بغرض دمج ذوي طيف التوحد وتخصيص فئة التوحد.

من جانبه، قال ماجد سلطان المهيري إن توقيع المذكرة يعبر عن رغبة الطرفين في دعم وتعزيز التعاون القائم بينهما، ويهدف إلى توحيد الجهود المشتركة للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى الطرفين، وتتيح فرصة توفير تعليم القرآن الكريم لهذه الفئة المهمة من المجتمع وفقاً لأفضل الممارسات الممكنة، من خلال جوائز المسابقات التي سيقدمها لهم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم.