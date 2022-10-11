إحلال 1060 وظيفة في شرطة الشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

أعلن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، عن إحلال 1060 وظيفة في الشرطة، حتى نهاية العام الجاري، ضمن خطة إحلال تشمل 3 آلاف وظيفة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وثمن اللواء سيف الشامسي، اهتمام وحرص صاحب السمو حاكم الشارقة، في توفير الوظائف للمواطنين، مؤكداً أن هذا الدعم يعد حافزاً للجميع من أجل تحقيق رؤية سموه، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبنائه المواطنين.

وقال قائد عام شرطة الشارقة، خلال مداخلته لبرنامج البث المباشر على إذاعة الشارقة: إن قرار الإحلال وجد تحديات في البداية، وهذا أمر طبيعي، ولكن الإجراءات سارت بوتيرة سريعة وتم إجراء المقابلات والفحص الطبي وتعيين المتقدمين، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة واضحة للموارد البشرية في القيادة، من أجل تسريع الإجراءات وتعيين المواطنين في الوظائف التي تم إحلالها.

وأشار إلى أن معظم المتقدمين تخرجوا من الخدمة الوطنية، وأن تأهيلهم سيكون مختلفاً تماماً عن السابق، حيث سيخضعون لدورة تنشيطية ويلتحقون بعد ذلك بالوظيفة، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في شرطة الشارقة بلغت نحو 80%، وهناك خطة لزيادة النسبة خلال السنوات المقبلة.

وفي ما يتعلق بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمساواة المتقاعدين على الكادر الاتحادي في شرطة الشارقة، ممن تقل رواتبهم عن 17 ألفاً و500 درهم، بالمتقاعدين المحليين، أكد اللواء سيف الشامسي أنه تم الانتهاء من إجراءات 354 حالة تضم متقاعدين وورثة، ويجري العمل على إنجاز 132 حالة أخرى، بينهم 74 ورثة، و58 متقاعداً، سيحصلون على المكرمة، وهناك 17 حالة تقدمت بطلب للحصول على المكرمة، وسيتم متابعتها.