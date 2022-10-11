لجنة تأمين الفعاليات تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع ضباط الارتباط

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، برئاسة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس اللجنة، اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين، و33 ضابط ارتباط، في نادي ضباط شرطة دبي، لمناقشة استعدادات اللجنة لاستضافة مشجعي مونديال كأس العالم، ممن سيتخذون من إمارة دبي مقراً لإقامتهم مع أفراد عائلاتهم.

ورحب اللواء الغيثي بالحضور خلال الاجتماع، الذي حضره اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، وسند الظفري، مدير الفعاليات الترفيهية في دائرة الاقتصاد والسياحة، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وخديجة علي من مدينة إكسبو دبي، وضباط الارتباط من 33 دولة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، في إنجاح الفعاليات التي تنظمها دولة الإمارات، منوهاً إلى أهمية دور ضباط الارتباط في الدول الصديقة، في نقل صورة حضارية لما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم في جميع مناحي الحياة.

ولفت إلى اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتكون إمارة دبي واحدة من 6 مدن عالمية لاحتضان المهرجانات الدولية للجماهير خلال كأس العالم 2022، نظراً لامتلاكها البنية التحتية المتكاملة، وتميزها بالمواصفات العالمية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، وخبرة كبيرة في استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والاقتصادية، ومرافق عامة ومراكز تسوق، ووسائل اتصال، ومواصلات عالية الجودة.

أجواء حماسية

تطرق الظفري إلى الصفحة الرئيسية على موقع visitdubai.ae والتي تحتوي على كل الفعاليات والأنشطة المصاحبة (للفان زون)، في إمارة دبي، لاستكشاف الأجواء الحماسية خلال البطولة العالميّة لكرة القدم، ومنح فرصة مشاهدة المباريات، وزيارة المعالم السياحية والتفاعل مع المشجعين. كل ذلك وأكثر سيجده المهتمون في دبي خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى المواقع والأماكن السياحية المهمة في الإمارة.