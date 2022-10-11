2.5 مليون «كشافة» في المخيم الكشفي العالمي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يستعد نحو 2 مليون كشافة حول العالم وأكثر من 4500 في الإمارات للمشاركة في الحدث العالمي الخاص (بالمخيم الكشفي العالمي على الهواء والإنترنت (Jota-Joti) المزمع انطلاقه الجمعة القادمة، بتنظيم من جمعية كشافة الإمارات، بالتعاون جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي ومفوضية كشافة رأس الخيمة ومفوضية مرشدات رأس الخيمة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومركز رأس الخيمة الإبداعي، والتي يهدف من خلالها تبادل الخبرات والثقافات بالعالم والتعرف على تكنولوجيا الاتصالات والتواصل مع زملائهم الكشافين من أكثر من 171 دولة.

وأوضح خليل رحمة علي الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، بأن المخيم الكشفي العالمي على الهواء والإنترنت هو أكبر حدث كشفي رقمي في العالم يقام على الإنترنت وعبر الهواء والذي تم اختيار إمارة رأس الخيمة كوجهة لانطلاق الحدث، منوهاً بأن المنظمة الكشفية العالمية قد دأبت على تنظيم هذا الحدث العالمي سنوياً منذ عام 1957 م، كما بدأت تنظيم المخيمات الكشفية العالمية على الإنترنت من عام 1996 مواكبة لمخيم اللاسلكي، ويعقد المخيمان في موعد ثابت سنوياً أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر كل عام، ويمكّن الجوتا جوتي الشباب والمتطوعين من المشاركة في أنشطة جماعية ممتعة وجذابة عبر الإنترنت وراديو الهواة، التي تركز على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال الكشافة، موضحاً أن المخيم يتضمن برنامجاً ديناميكياً ومجموعة متنوعة من أنشطة التعليم غير الرسمي، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت ونيران المخيمات العالمية وعروض المواهب والعروض المباشرة والتحديات الممتعة والمزيد، من خلال موقع تخييم تفاعلي ثلاثي الأبعاد.

بدورها، أكدت مريم الشحي رئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة، أن المفوضية دؤوبة على استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي في إمارة رأس الخيمة وتسخير جميع إمكاناتها من أجل دعم وإنجاح هذا الحدث العالمي «جوتا جوتي»، فجميع منتسبي المفوضية من قائدات ومرشدات متحمسون للغاية من أجل تقديم كافة الجهود التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذا الحدث والتعبير عن إمارة رأس الخيمة خير تعبير، مشيرة إلى أن مرشدات الإمارات لأول مرة يشاركن بشكل رسمي في فعاليات هذا الحدث الرقمي العالمي، ويأتي ذلك في ظل سلسلة التعاون الممتدة بين الكشافة والمرشدات، وهو أيضاً يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن الفتاة والمرأة شركاء أساسيون في أي عمل يقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ولاسيما أن هذا الحدث يأتي بعد أيام قليلة من إسدال الستار على استضافة مرشدات الإمارات للمؤتمر الإقليمي العربي للمرشدات، والذي حقق نجاحاً مميزاً».