«شرطة الوسطى» ‏تعقد جلسة مع الشركاء

الشارقة (الاتحاد)

عقدت إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ‏جلسة نقاشية مع شركائها الاستراتجيين بالمنطقة، بحضور العقيد أحمد جاسم الزعابي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، وممثلي الشركاء الخارجيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمنطقة الوسطى.

وجاءت الجلسة تفعيلاً لمبدأ الشراكة وتكامل الأدوار، ولمناقشة الجاهزية والاستعداد لموسم الشتاء 2022-‏2023 بهدف تحقيق الأمن والسلامة، وحماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

وناقشت الجلسة عدداً من المحاور ذات الاهتمام المشترك، والتي تصب في تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع، كما تم مناقشة آليات العمل الخاصة بموسم الشتاء، وتحديد الأدوار مع الشركاء الاستراتيجيين، كل حسب اختصاصه.