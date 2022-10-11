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«الإمارات للخدمات الصحية»: دمج التقنيات الرقمية في الصحة النفسية

«الإمارات للخدمات الصحية»: دمج التقنيات الرقمية في الصحة النفسية
12 أكتوبر 2022 02:04

دبي (الاتحاد)

 نظمت إدارة الصحة النفسية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس، مؤتمراً علمياً تحت عنوان مؤتمر الريادة في الصحة النفسية 2022 في دبي، جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية-2022 والذي تحتفي به الدول لهذا العام تحت شعار «الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية».
وافتتح المؤتمر الدكتور عصام الزرعوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويشارك فيه متحدثون من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجامعات والكليات في الدولة التي تقدم برامج الصحة النفسية، ورواد أعمال في مجال الابتكار في الصحة النفسية الرقمية، ومتخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية من مملكة الدنمارك وفنلندا.

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وأكد الدكتور عصام الزرعوني أن اليوم العالمي للصحة النفسية منصة سنوية لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية وأثرها على رفاهية المجتمع وسعادة أفراده. 
كما أشار إلى أنه وبعد العودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية في ظل جائحة «كوفيد-19»، ستظل الصحة النفسية، مع ذلك، على قمة أولويات الرعاية الصحية في المستقبل المنظور. 
وأضاف: «قطعت حكومة الإمارات خطوات سريعة في دعم توفير خدمات الصحة النفسية ذات المستوى العالمي. كما يعد إصدار السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية وقانون الصحة النفسية المحدث من أهم الإنجازات التي تضع هذا المجال في مقدمة أولويات الرعاية الصحية».
وأضافت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تضع في قائمة أولوياتها تعزيز خدمات الصحة النفسية التكاملية، وتطوير الشراكات للمضي بالبرامج الوقائية، ووضع السياسات، وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية المبتكرة، وإجراء البحوث لدمج التقنيات الرقمية في نموذج الرعاية في الصحة النفسية.
 وأضافت: «إن الإدارة تعمل على المبادرات التي تساهم في تطوير بيئة عمل إيجابية، ونشر الوعي حول أهمية الممارسات الحياتية التي تعزز الصحة النفسية».
وختم المؤتمر بتأكيد المشاركين على أن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية فرصة لإعادة التواصل، وتوحيد الجهود لتسخير الموارد والإمكانات، وتبادل الخبرات لتوفير الرعاية النفسية بمعايير عالمية وممارسات مبنية على البراهين، حيث إن التواصل والتعاون والتصحيح المنهجي لحاضر الرعاية الصحية النفسية وتشكيل مستقبلها عالي التقنية، خريطة الطريق إلى الريادة في الصحة النفسية.

 

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الصحة النفسية
اليوم العالمي للصحة النفسية
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