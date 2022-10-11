«الشارقة للعمل التطوعي» ينطلق اليوم

الشارقة (وام)

ينطلق معرض الشارقة للعمل التطوعي في نسخته الخامسة اليوم في الحرم الجامعي لجامعة الشارقة، ويستمر 3 أيام.

ويستهدف المعرض الذي تنظمه جائزة الشارقة للعمل التطوعي، سنوياً كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية لعرض أعمالهم التطوعية ومبادراتهم وفرصهم التطوعية.

كما يستهدف المعرض طلاب وطالبات الجامعات ومختلف أفراد المجتمع ممن لهم اهتمام بالأعمال التطوعية، لنشر ثقافة العمل التطوعي وتسهيل عملية الانضمام للأعمال التطوعية.

وقال الدكتور جاسم محمد الحمادي، أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي، إن المعرض يأتي ضمن البرامج التكاملية والتوعوية والتثقيفية والتعريفية، بما ينسجم مع النهج التطوعي الذي أسست له ورسخت دعائمهُ القيادة الحكيمة. من جهتها، أوضحت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، رئيسة اللجنة المنظمة، أن المعرض يستهدف 23 جهة حكومية وأهلية وفرقاً تطوعية.