الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الشارقة للعمل التطوعي» ينطلق اليوم

«الشارقة للعمل التطوعي» ينطلق اليوم
12 أكتوبر 2022 02:04

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
علاقات وطيدة تربط بين الإمارات وأوغندا
سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لرئيس النيجر

 ينطلق معرض الشارقة للعمل التطوعي في نسخته الخامسة اليوم في الحرم الجامعي لجامعة الشارقة، ويستمر 3 أيام.
ويستهدف المعرض الذي تنظمه جائزة الشارقة للعمل التطوعي، سنوياً كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية لعرض أعمالهم التطوعية ومبادراتهم وفرصهم التطوعية.
كما يستهدف المعرض طلاب وطالبات الجامعات ومختلف أفراد المجتمع ممن لهم اهتمام بالأعمال التطوعية، لنشر ثقافة العمل التطوعي وتسهيل عملية الانضمام للأعمال التطوعية.
وقال الدكتور جاسم محمد الحمادي، أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي، إن المعرض يأتي ضمن البرامج التكاملية والتوعوية والتثقيفية والتعريفية، بما ينسجم مع النهج التطوعي الذي أسست له ورسخت دعائمهُ القيادة الحكيمة. من جهتها، أوضحت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، رئيسة اللجنة المنظمة، أن المعرض يستهدف 23 جهة حكومية وأهلية وفرقاً تطوعية.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
معرض الشارقة للعمل التطوعي
جامعة الشارقة
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©