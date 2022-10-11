بلدية أبوظبي تنظم فعالية "حياكم في سوقنا" لدعم مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح، فعالية "حياكم في سوقنا"، في حديقة مدينة محمد بن زايد G4، بالتعاون مع مركز بلدية مدينة زايد، ومدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مركز شرطة مصفح، وذلك بهدف دعم الأسر المنتجة لتثبيت أقدامها في السوق وتطوير مشاريعها.

وقد تم تنظيم الفعالية على مدى ثلاثة أيام متتالية، خلال الفترة المسائية من الساعة 5:00 إلى 9:00 مساءً، لتوفير بيئة مناسبة للأسر الإماراتية المنتجة لتتمكن من الترويج وعرض منتجاتها وتعريف الجمهور بمشاريعها، وكذلك التعرف على متطلبات السوق وأذواق الجمهور للعمل مستقبلاً على تطوير المنتجات بما يلبي كافة التطلعات ويدعم مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة ويدفعها نحو التقدم والتطور.

وشهدت الفعالية دوراً متميزاً من الشركاء الاستراتيجين، حيث عمل مركز بلدية مدينة زايد على توفير وتجهيز المرفق لتنفيذ الفعالية، بينما عملت مدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد على توفير إسعاف وطاقم طبي لإجراء الفحوصات الطبية المجانية وتوفير هدايا للمشاركين، في حين عمل مركز شرطة مصفح على توفير دوريات أمن للموقع وتوزيع هدايا على المشاركين بهدف تشجيعهم وتحفيزهم ورسم الابتسامة على وجوههم.