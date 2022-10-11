هيئة البيئة - أبوظبي تطلق تطبيقاً إلكترونياً جديداً يعكس ملامح الطبيعة الخلابة للإمارة

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي اليوم تطبيقاً إلكترونياً جديداً للهواتف الذكية وموقعاً إلكترونياً يحمل اسم «طبيعة أبوظبي»، لمساعدة الجمهور في معرفة المزيد عن الحياة البرية في إمارة أبوظبي وتسجيل مشاهداتهم للأنواع البرية والبحرية.

تم إطلاق التطبيق خلال مشاركة الهيئة في معرض جيتكس الذي يقام في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يعتبر هذا التطبيق المجاني أداة تهدف الهيئة من خلالها إلى تعزيز معرفة الكبار والصغار، بشأن أكثر من 4000 نوع من الحيوانات والنباتات التي تحتضنها الإمارة.

ومن المميزات الرئيسية للتطبيق أنه يعتمد على «علم المواطَنة» «Citizen Science»، حيث يمكن للمستخدمين البحث في قاعدة البيانات الشاملة للتطبيق ومعرفة المزيد عن أكثر من 4000 نوع وموئل من الطيور والثدييات والزواحف والأسماك والنباتات المختلفة التي تم رصدها من قبل الهيئة.

كما يضم التطبيق مقاطع فيديو وصوت وصور ونصوص حول بعض أنواع الحياة الفطرية، بما في ذلك طيور النحام والسحالي والثعابين، بالإضافة إلى قاعدة بيانات مزودة بمعلومات مثل الأوصاف المختصرة لكل الأنواع والموائل وفئة التصنيف وأين يمكن مشاهدتها في أبوظبي.

واستناداً إلى المشاهدات السابقة التي رصدتها الهيئة، يمكن للمستخدمين أيضاً البحث عن موقع تواجدها في إمارة أبوظبي، حيث يمكنهم اكتشاف الأنواع المختلفة المحتمل العثور عليها.

كذلك سيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة على الخبراء حول البيئة، وسيقوم الباحثون والمختصون بالهيئة بالرد عليها.

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى للتطبيق قسماً مخصصاً للأخبار سيُبقي المستخدمين على إطلاع بآخر أخبار الهيئة، فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي لإمارة أبوظبي ليشكل منتدى عاماً، حيث يمكن للمستخدمين مناقشة القضايا البيئية واختبار معرفتهم حول الأنواع والموائل المختلفة ومعلومات المحافظة على المناطق المحمية ومواقع السياحة البيئية في أبوظبي.

ويستهدف التطبيق الأشخاص البالغين والعائلات مع أطفالها، كما يمكن للطلاب استخدامه للحصول على معلومات دقيقة عن الأنواع والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا التطبيق في إطار التزام هيئة البيئة - أبوظبي بتعزيز التوعية البيئية من خلال إعلام الجمهور والتواصل معه واستخدام التكنولوجيا في أنشطة الصون للمساعدة في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على جودة الحياة.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة: «يعد إطلاق تطبيق «طبيعة أبوظبي» خطوة هامة في جهود الهيئة لتعزيز الوعي البيئي وتثقيف الجمهور حول ملامح التنوع البيولوجي والأنواع المتنوعة التي تأويها إمارة أبوظبي. ولقد اخترنا معرض جيتكس ليكون منصة الإطلاق لأنه مركز مهم للتكنولوجيا الرقمية، وهو ما يمثله هذا التطبيق».

وأضاف: يمكن لأي شخص لديه هاتف ذكي الآن المساهمة في حفظ وتوثيق التنوع البيولوجي الفريد في أبوظبي. كما يعتبر وسيلة مميزة لتثقيف الأطفال حول الطبيعة من حولنا وتشجيعهم على حب البيئة والارتباط بها في سن مبكرة. ومن خلال خاصية «المنتدى العام» التي يوفرها، سيمكننا هذا التطبيق من التواصل مع المجتمع ومشاركة معرفتنا حول البيئة.

وأشار إلى أنه من خلال النقر على زر، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى المعلومات الأساسية عن الموائل والأنواع التي تعيش في أبوظبي، بينما يلعبون أيضاً دوراً رئيسياً في مساعدة الهيئة على التعرف وتحديد الأنواع الجديدة، وأدعو الجميع لتحميل التطبيق أو زيارة الموقع الإلكتروني.

والتطبيق متاح على منصات الآيفون والأندرويد. ويمكن لمستخدمي الآندرويد تنزيل التطبيق من خلال زيارة متجر Google Play، بينما يمكن العثور على التطبيق بأجهزة الآيفون من خلال App Store. وكذلك يمكن زيارة الموقع الإلكترونيhttps://adnature.ead.ae.