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محمد الشرقي يترأس اجتماع «أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة»

محمد الشرقي والأعضاء خلال الاجتماع (وام)
11 أكتوبر 2022 03:34

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، دور مؤسسات التعليم العالي في الارتقاء بقطاع التعليم في الدولة، وتعزيز أهدافه، مشيراً سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية الاهتمام بمتطلبات منظومة التعليم وتطويرها، بما يخدم توجهات الدولة في هذا المجال عالمياً.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه الاجتماع الدوري لمجلس أمناء الجامعة في مكتب سموه بالديوان الأميري، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء المجلس.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الخطة الأكاديمية للعام الدراسي الحالي، والمشاريع الجديدة التي تعمل عليها الجامعة، بما يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية، ويعزز سمعة الجامعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمنطقة. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالجهود المبذولة والمتواصلة لمجلس الأمناء، وكادر الهيئة الأكاديمية، بهدف رفع مستوى التعليم الجامعي، وتحقيق أفضل المخرجات المرجوة عبر الخطط والبرامج المعمول بها في الجامعة، بما يخدم رؤية الدولة واستراتيجيتها في قطاع التعليم العالي.
حضر الاجتماع؛ سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
جامعة العلوم والتقنية
الفجيرة
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