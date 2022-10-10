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«أبوظبي للسلم» يعقد ملتقاه السنوى التاسع 8 نوفمبر

«أبوظبي للسلم» يعقد ملتقاه السنوى التاسع 8 نوفمبر
11 أكتوبر 2022 03:34

أبوظبي (وام)

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برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، يعقد «منتدى أبوظبي للسلم»، ملتقاه السنوي التاسع، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، رئيس المنتدى، في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت عنوان: «عولمة الحرب وعالمية السلام: المقتضيات والشراكات». ويواصل المنتدى مشروعه الإنساني الخلاق في إطار تعزيز قيم السلم العالمي، وترسيخ مبادئ الأخوة والتضامن الإنساني، وتوسيع الشراكات وعقد التحالفات مع محبي الخير وصنّاع السلام في العالم، تجسيداً لاستراتيجية الإمارات الراسخة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يقول سموه: «ستظلّ سياسة دولة الإمارات، داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وعوناً للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدّمها، وسنستمر في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع».

عبدالله بن زايد
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
منتدى أبوظبي للسلم
أبوظبي
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