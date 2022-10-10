مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن أهم أولويات الحكومة توفير العيش الكريم والرخاء لأبناء الوطن وكافة شعب دولة الإمارات.. وقال: إن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست أسساً راسخة لمنظومة العمل الحكومي، للسير بخطى متسارعة نحو تعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف سموه: «الميزانية العامة للاتحاد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وتوجيهات قيادتها الرشيدة تحقق متطلباتنا التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة»، مؤكداً أن ميزانية الاتحاد مرنة، وتخضع لمراجعات مستمرة، بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجهات والتوجيهات العليا.. وهدفنا ضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد.

وأكد سموه «الميزانية العامة للاتحاد مواردها المالية مستدامة ودورها الرئيسي هو تعزيز وترسيخ حكومة الاتحاد في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية».

من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «26» لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً، بما يدعم تحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية.

وأشار معاليه إلى أنه تم تخصيص معظم ميزانية عام 2023 لدعم توجهات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى الرفاهية والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية في الدولة.