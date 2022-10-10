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139 ألف مكالمة لـ «خيرية الشارقة»

«خيرية الشارقة» ترد على استفسارات الجمهور (من المصدر)
11 أكتوبر 2022 03:34

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، تلقي 139 ألفاً و938 مكالمة هاتفية عبر مركز الاتصال التابع للجمعية، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.
وتضمنت المكالمات استفسارات الجمهور حول تقديم طلبات المساعدات والمستندات المطلوبة، وشروط التقديم وجميع ما يتعلق بملفات المساعدات، وذلك من خلال الاتصال على الخط المجاني 80014 الذي يوفر مزيداً من الخصوصية، ويخفف من حدة الزحام على مقرات الجمعية. 
وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية، إن مركز الاتصال، يعتبر واحداً من أهم القنوات الرئيسة التي خصصتها الجمعية للتواصل مع الفئات المستهدفة من المجتمع.

جمعية الشارقة الخيرية
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