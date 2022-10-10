بلدية العين تنجز عدداً من الأنفاق

العين (وام)

أنجزت بلدية مدينة العين مجموعة من الأنفاق الجديدة للمركبات في مدينة العين، بهدف تسهيل حركة السير، ورفع مستوى الخدمة المرورية، وتعزيز عبور المشاة بشكل آمن، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية لجعل هذه الأنفاق مستدامة وذات مستوى عالٍ من الأمان والسلامة لمستخدميها.

وأوضح المهندس سعيد الشاعر الظاهري، رئيس قسم الدراسات الفنية بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة العين، أن عدد أنفاق المركبات في مدينة العين بلغ 9، وتهدف إلى رفع كفاءة السلامة المرورية، وتقليل زمن الرحلة والحد من الاختناقات المرورية، وذلك وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في توفير وتطوير شبكة طرق متكاملة وآمنة ومستدامة تواكب النمو السكاني والتطور العمراني، لتساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدينة، وتحقق أهداف بلدية العين في إرساء شبكة طرق متكاملة ومستدامة، ترتقي بجودة البنية التحتية، وترفع من جودة الطرق. إضافة إلى ذلك تضيف هذه الأنفاق جمالية للمدينة عبر الرسوم الجدارية وأشكال فنية مبتكرة على أطرافها.

وأشار الظاهري إلى أن أبرز الأنفاق الحديثة المنجزة في مدينة العين؛ نفق شارع خالد بن سلطان بمنطقة الصناعية عبر تحويل دوار الشيخ سلطان بن خليفة إلى تقاطع إشارات مرورية، وإنشاء نفق بطول 440 متراً طولياً بثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ شبكات صرف مياه أمطار بطول 3300 متر، وأرصفة للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية بطول 3400 متر طولي، بالإضافة إلى تركيب 70 عمود إنارة على امتداد النفق بنظام صديق للبيئة، وتنفيذ أعمال الزراعات التجميلية على مساحة تزيد على 21 ألف متر مربع من خلال زراعة 1552 شجرة ظفرة، و3517 زهرة بألوان متعددة.

وأكد الظاهري، حرص بلدية مدينة العين على تنفيذ أعمال الأصباغ بفن الجرافيتي في بعض الأنفاق بأسلوب يضيف جمالية للطرق، حيث تم وضع شعار التسامح في نفق سلطان بن خليفة، ووضع رسومات الكثبان الرملية والمها التي تعكس جانباً من البيئة والحياة الفطرية لمدينة العين في نفق عشارج، كما يتواءم تصميم الأنفاق في مدينة العين مع المواصفات التصميمية المعتمدة على مستوى الإمارة والتي تركز على تحقيق انسيابية حركة المرور الفعالة في المدينة، ما يساعد على تخفيف الازدحام، وتقليل فترة الانتظار في أوقات الذروة، واستيعاب حجم الحركة المرورية المتزايدة نتيجة التطور العمراني الذي تشهده المدينة. كما شهدت مدينة العين مؤخراً افتتاح نفق عشارج، وتعديل شبكة الطرق المحيطة بطول 18 كيلو متراً لأعمال الطرق، وفق أعمال مكثفة من خلال تحويل دوار عشارج إلى نفق مع تقاطع علوي محكم بإشارات ضوئية، وتحويل دوار المرخانية إلى تقاطع مع إشارات ضوئية، بما يشكل إضافة نوعية لمعالم المدينة، ولتسهيل حركة السير على شارع خليفة بن زايد، وهو نقطة انطلاق الطريق البري الذي يربط مدينة العين بالعاصمة أبوظبي.

انسيابية

تضمنت أعمال مشروع نفق عشارج إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه، لضمان انسيابية حركة السير التي كانت تعاني كثيراً الازدحام المروري، ومسار للمشاة بطول 16 كيلومتراً ومسار آخر للدراجات الهوائية بطول 10 كيلومترات، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار، وشبكة إنارة تتضمن 182 عمود إنارة، بالإضافة إلى جملة من الأعمال التجميلية للتقاطعات بمساحة 73860 متراً مربعاً، علاوة على الرسوم الجدارية على أطراف النفق والتي تتميز بتصاميمها المستوحاة من طبيعة مدينة الواحات.