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«مهرجان الظفرة» يبدأ «ترصيص الإبل» في 16 أكتوبر الجاري

جهود مكثفة لزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات (من المصدر)
11 أكتوبر 2022 03:33

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ مهرجان الظفرة استقبال الإبل لتركيب الشريحة الإلكترونية «الترصيص»، خلال الفترة من 16 ولغاية 26 أكتوبر الجاري، وذلك بأربعة مواقع مختلفة في كل من (غياثي، مدينة زايد، رزين، سويحان)، للتسهيل على ملاك الإبل.
ويأتي ترصيص الإبل ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق الدورة السادسة عشرة من مهرجان الظفرة الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 28 أكتوبر 2022 ولغاية 31 يناير 2023 بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.
وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان مواقع وتواريخ الترصيص ضمن المواقع الأربعة، حيث سيكون الترصيص في مدينة غياثي في منطقة الظفرة يوم 16 أكتوبر، وفي مدينة زايد بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، فيما يبدأ في رزين بأبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، وفي ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، فيما سيكون توقيت الترصيص خلال هذه التواريخ من الساعة السادسة والنصف صباحاً ولغاية 12 ظهراً. وأشارت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة إلى أن هناك رسوماً رمزية عن كل مطية يتم استيفاؤها من المالك مقابل الترصيص خلال الفترات المحددة، فيما سيترتب بعد انقضاء المدة المحددة للترصيص رسوم إضافية تبلغ 500 درهم عن كل مطية.

معايير
يهدف مهرجان الظفرة إلى توحيد المعايير والشروط والأحكام، وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، والإسهام في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتسليط الضوء على المنطقة، وتعزيز مركز أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل وتعزيز مكانتها منصةً إقليمية وعالمية للتراث، وتسليط الضوء على الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

مهرجان الظفرة
الإبل
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