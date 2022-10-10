الطقس صحو بوجه عام

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند 20:08 والثاني عند الساعة 08:02.

وبحر عُمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:04 والثاني عند الساعة 23:22 والجزر الأول عند الساعة 16:40 والثاني عند الساعة 04:57.