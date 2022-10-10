الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تعليم» تعالج الضعف القرائي في اللغة العربية

يستهدف البرنامج معلمي جميع المواد التي تدرس باللغة العربية (من المصدر)
11 أكتوبر 2022 03:33

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
«الإمارات للتعليم المدرسي» تُطلق مجالس القيادات المدرسية والمعلمين
فنانون عرب وأجانب: «ملتقى الشارقة للخطّ العربي» تأكيد لمكانة اللغة وهويتها

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم برنامجاً تدريبياً متكاملاً ستنفّذه على امتداد العام الدراسي 2022-2023 ويستهدف جميع معلمي التخصصات والمراحل الدراسية التي تدرّس باللغة العربية. 
ويهدف برنامج «أساسيات الاستيعاب القرائي» الذي أعدته إدارة التطوير المهني ورعاية الكادر المدرسي في المؤسسة إلى تعريف المعلمين بأهمية امتلاك الطلبة مهارات الاستيعاب القرائي في مختلف الحصص الدراسية، وتأثير ذلك على تحصيل الطلبة في مختلف المواد، وتعزيز مهاراتهم في صقل كفايات الطلبة القرائية، بما يحقق تجربة تعلّم ناجحة في مختلف المواد الدراسية.
ويتكوّن البرنامج التدريبي من ثلاث وحدات تمتد على مدار الفصول الثلاثة، ليبلغ عدد الساعات التدريبية 30 لكل معلم، تتوزع على طرق عدة هي التدريب الإلكتروني والقراءات الذاتية، والجلسات النقاشية.
ووجهت «تعليم» المدّرسين بضرورة التقدّم للاختبار القبلي، والالتزام بحضور التدريب وتنفيذ المهام المطلوبة في مكان العمل وتسليمها لرئيس وحدة الشؤون الأكاديمية أو من ينوب عنه قبل 25 أكتوبر الجاري، للتقييم ضمن الوقت المحدد كشرط للحصول على الساعات التدريبية، بالإضافة إلى المشاركة والتفاعل في الجلسات النقاشية وتبادل الخبرات. 
وحددت المؤسسة أدوار رئيس وحدة الشؤون الأكاديمية في المدارس لضمان نجاح البرنامج التدريبي الجديد، وهي التأكد من حضور المعلمين للورش التدريبية في مواعيدها المحددة، ومتابعة تنفيذ المعلمين للمهام المطلوبة في ممارساتهم الصفية، وتسلّم وتقييم المهمات المنفّذة من قبل المعلمين من خلال أداة محددة، وترشيح معلم من فريق اللغة العربية لقيادة وتوجيه الحلقة النقاشية والتي ستكون تحت عنوان مستويات الطلبة القرائية، وإجراء التقييم في الوحدة التدريبية الخاصة بالفصل الأول بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر. 
وأشارت المؤسسة إلى أنه في عصر التقدم العلمي وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت عملية اكتساب المعلومات والمعرفة وتبادل الخبرات سمة هذا العصر، وكان للتعليم فرصة الانتعاش والتطور وفق هذه التغيرات والتطورات السريعة. ولفتت أنه بسبب الأوضاع الراهنة التي شهدها العالم والتي غيرت من واقع ونهج قطاعات الحياة ومنها التعليم، فقد ظهرت العديد من المستجدات، أبرزها الحاجة إلى إيجاد جيل قارئ قادر على الفهم، متسلّحاً بمهارات الاستيعاب القرائي الذي هو عملية عقلية تستهدف الحصول على المعنى واكتسابه، وهو عملية مركّبة من عدد من العلميات الفرعية التي يقوم بها القارئ لاستنباط المعنى. ويقوم القارئ بتفسير المادة المقروءة بناء على خلفيته المعرفية وخبراته السابقة. وأشارت إلى أن الاستيعاب عملية معقّدة تعتمد على الإدراك الحسي، ما يتطلب التركيز والانتباه والتحليل والاستنتاج والربط والنقد، وإصدار الأحكام.

اللغة العربية
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر صربيا الرئاسي (تصوير: محمد الحمادي وريان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
عبدالله بن زايد مصافحاً عبدالقادر السقاف (الصور من المصدر)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©