«التربية» تنظم ملتقى «التعليم الدامج»

أبوظبي (وام)

نظمت وزارة التربية والتعليم الملتقى الافتراضي للتعليم الدامج لأصحاب الهمم في مؤسسات التعليم العالي الذي عقد تحت شعار «رؤى وتطلعات»، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات التعليمية والطلبة وأسرهم، تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية والمستقبلية التي تستهدف تحقيق أفضل تعليم دامج للطلبة في الدولة.

واستهدف الملتقى التوعية بحقوق الطلبة أصحاب الهمم، واستعراض مسودة سياسة التعليم الدامج في مؤسسات التعليم العالي، والجهود التي تبذلها الوزارة والجامعات في السعي نحو رفع جودة الخدمات المقدمة لتسهيل جميع العقبات أمامهم، بما يساهم في تحقيق الاستباقية لجميع التحديات المتوقعة، وفق أفضل الممارسات التي ترسخ الجهود الوطنية لتعزيز بيئات تعليمية قادرة على توفير التعليم الجيد لهم.

واستعرضت الوزارة خططها المستقبلية وسياسات وإجراءات قبول وتعليم الطلبة أصحاب الهمم في مؤسسات التعليم العالي، كما تم عرض تجارب من الجامعات الحكومية والخاصة من جامعة زايد وجامعة الشارقة، لتوضيح أهم الخدمات المقدمة لهم، وتطلعاتهم في رفع جودتها.

كما تمت مشاركة نماذج مختلفة لطلبة من جامعتي عجمان والشارقة، بعرض تجاربهم في التسهيلات المقدمة لهم من مؤسسات التعليم العالي، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة بفعالية قائمة على الاحترام والقبول والاستجابة العالية، وتقديم الدعم اللازم، ودورها في نجاحهم الأكاديمي والاجتماعي.