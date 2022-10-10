مركز الشارقة للعمل التطوعي يطلق برنامج «المتطوع المحترف»

الشارقة (وام)

أطلق مركز الشارقة للعمل التطوعي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، برنامج «المتطوع المحترف»، ليتيح المجال أمام الأفراد كافة من سن 18 سنة فما فوق من الجنسيات كافة المقيمة على أرض الدولة، الاشتراك والتسجيل في المنصة الإلكترونية للمركز. ويخضع المشترك إلى 288 ساعة تدريب وبمعدل 72 برنامجاً، تقسم إلى ثلاثة مستويات: العام والمتقدم والمتخصص، بحيث ينتقل المتطوع من المستوى العام مروراً بالمتقدم وصولاً إلى المتخصص. وقالت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم: «إن الهدف الذي نريد الوصول إليه هو 6000 مشترك في البرنامج، لتجويد عمل المتطوع وتأهيله وتمكينه من الجوانب كافة التي يحتاجها، إضافة إلى تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع».

وأضافت أن البرنامج التدريبي يستمر لأشهر عدة، يمر خلالها المتطوع بثلاثة مستويات، وكل مستوى مقسم إلى 3 أقسام الفردي، الجماعي، والوطني. ففي المستوى العام الفردي، يتلقى المتطوع محاضرات في المجال السلوكي وفي خدمة المتعاملين وفي التميز والإبداع، وفي العام الجماعي يتلقى دورات حول الثقافة الاجتماعية والتكامل المجتمعي وفي المجال الإعلامي والعلاقات العامة بالمجتمع، وفي العام الوطني، يتلقى دورات في مجال الولاء والانتماء والهوية الوطنية. وفي المستوى المتقدم الفردي، يخضع المتدرب لتدريبات عملية تأهيلية تخصصية ودورات في مجال العمل التطوعي، وفي المتقدم الجماعي يحصل على تدريبات عملية ودورات تخصصية في مجال الصحة والسلامة والإسعافات الأولية تمهيداً للانضمام لفريق محلي معني، أما المتقدم الوطني فيخضع إلى تدريبات تخصصية في مجال الأزمات والكوارث، ويتم ضمه إلى فريق وطني مختص في الأزمات والكوارث.