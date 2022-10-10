31 ألف منشأة جديدة بسوق العمل  بالدولة منذ بداية العام

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت بيانات نظام معلومات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عن دخول 31.749 منشأة جديدة للقطاع الخاص بالدولة منذ بداية 2022، حيث ارتفع عدد المنشآت من 373.984 منشأة في العام 2021 إلى 405.733 منشأة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وتمثل هذه الزيادة أكبر زيادة سنوية في عدد المنشآت الجديدة المضافة لسوق العمل بالدولة، منذ 11 عاماً، وفق البيانات المتاحة في نظام معلومات سوق العمل التابع للوزارة، وربما تكون هذه الزيادة أكبر ارتفاع في عدد المنشآت الجديدة بين عامين لفترة زمنية أكبر من الـ 11 عاماً المعلن أرقامها.

وأظهرت هذه النتائج الجديدة، أن سوق العمل بدولة الإمارات تجاوز كل تداعيات جائحة «كوفيد 19»، بل أصبح يحقق قفزات نوعية وطفرة كبيرة في عدد المنشآت المستحدثة بالقطاع الخاص.

ومن المرجح أن تستمر زيادة تكوين منشآت جديدة بالقطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام 2022، ليستمر هذا الزخم في العام المقبل، وربما الأعوام التالية. وهو ما يظهر أنه رغم تداعيات انتشار جائحة (كوفيد- 19) عالمياً، إلا أن دولة الإمارات حققت نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، ما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب تفوق المعدلات العالمية، وتحقق النمو رغم التحديات الصحية التي تواجه العالم منذ بداية عام 2020.

وتشير بيانات نظام معلومات سوق العمل إلى أنه تم دخول 23.017 منشأة القطاع الخاص العام 2021 الذي بلغ فيه إجمالي المنشآت 373.984 منشأة مقارنة بالعام 2020 الذي كان العدد 350.967 منشأة. وبتحليل النتائج، يتبين أن 8.416 منشأة جديدة فقط، دخلت سوق العمل، عند مقارنة عام 2020 المشار إلى إجمالي منشآته سابقاً، والعام 2019، الذي وصل إجمالي منشآت القطاع الخاص في نهايته 342.551 منشأة.

ويعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطوّر جداً لأسباب عدة، منها اتساع السوق، وتوافر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.

الإنشاءات في المرتبة الأولى

ويأتي قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى بين القطاعات، من حيث عدد العمالة، حيث يضم 1.386.498 عاملاً، يليه في المرتبة الثانية، أنشطة التجارة وخدمات الإصلاح بعدد 1.129.192 عاملاً، بينما حل قطاع خدمات الأعمال ثالثاً بعدد 1.068.497 عاملاً.

وفي المرتبة الرابعة جاءت أنشطة الصناعة التحويلية، بعدد 660.863 عاملاً، وبعده أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية التي يعمل بها 306.913 عاملاً، وبعدها قطاع الفنادق والمطاعم الذي يعمل به 286.935 عاملاً.

وتتوزع الأعداد المتبقية من إجمالي عدد العمالة، على أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي والنقل والتخزين والاتصالات والتعليم والوساطة المالية والإدارة العامة، والعديد من الأنشطة الأقل عدداً.

وتعتبر الإمارات من أوائل دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي.

وأسهمت المميزات والإمكانات الكبيرة للدولة وما توفره من تسهيلات وبينة تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل في الإمارات، وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.

كفاءة وجاذبية

تتسم دولة الإمارات بتعزيز كفاءة وجاذبية ومرونة سوق العمل واستدامته، وتحقيق الفائدة لجهات العمل الخاصة عبر توجيه عمليات التوظيف بما يلبي احتياجاتها ويضمن استمرارية الأعمال بالشكل المطلوب، وكذلك تحقيق الفائدة للموظف أو العامل من خلال إتاحة المجال أمامه لإقامة علاقة العمل التي تناسب تطلعاته.

وتوفر الدولة منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، وتعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

ويعمل قانون تنظيم علاقات العمل الجديد على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها، وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.

وتحرص الإمارات دائماً على توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو ما يسهم في دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة واسعة من جميع الأطراف في علاقة العمل.

ويستمر سوق العمل في الإمارات بجذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لأسباب عدة، منها الأمن والاستقرار، ويعتبر سوق العمل بالدولة أكثر جاذبية مقارنة بالبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن وجهة نظر الشركات، فالأمر الذي يجعل من الإمارات سوق عمل متميزاً هو سهولة تأسيس الشركات واستمرارية عملها، وإمكانية البحث عن أفضل الكفاءات الذين يسعون للانتقال إلى دولة الإمارات من أنحاء العالم كافة، بالإضافة إلى سهولة التنقّل والسفر، جميع هذه العوامل تجعل دولة الإمارات من أفضل أسواق العمل في العالم.