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«الطاقة والبنية التحتية» تطلق جائزة البحث والابتكار

سهيل المزروعي
11 أكتوبر 2022 03:33

أبوظبي (وام)

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«الطاقة والبنية التحتية» تطلق جائزة البحث والابتكار
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 أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية برعاية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار 2022 - 2023.
وتشتمل الجائزة على 6 محاور رئيسة تشمل، تأثيرات تغير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكامل أفضل للتخطيط الحضري، وحلول مستقبلية للتنقل، إضافة إلى حلول إسكانية مبتكرة، وطاقة وطنية متوازنة، الأمن المائي واستدامة المياه، موزعة على 30 فئة تضم مؤسسات القطاع الحكومي، والجامعات ومراكز البحوث، مؤسسات القطاع الخاص من شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، إضافة إلى الشركات المبتدئة، والباحثين من أفراد وخبراء.
وحددت اللجنة المنظمة للجائزة الـ 30 من شهر ديسمبر من العام الجاري موعداً نهائياً للتقديم للجائزة، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل ستنظمه الوزارة في فبراير 2023، سيتم خلاله تكريم 25 فائزاً.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
سهيل المزروعي
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