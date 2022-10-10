الشريفي وزايد بن حمد بن حمدان يتفقدان «متحف المقطع»

أبوظبي (الاتحاد)

تفقد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، برفقة المقدم طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، المشرف العام على قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، مستجدات مشروع إنشاء متحف المقطع خلال زيارته الموقع الجديد للمتحف في منطقة جسر المقطع بأبوظبي.

وأكد اللواء الشريفي حرص واهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي على إبراز الإرث التاريخي والثقافي للشرطة ومراحل تطورها بالإمارة والتي تجسدها مقتنيات المتحف بالتعاون المتواصل مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية بالثقافة والتراث.

وقال المقدم طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان: «إن حصن المقطع يعد أحد أهم المباني التاريخية في مدينة أبوظبي، إذ يضم قسماً للشرطة على البر الرئيسي في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بغرض مراقبة حركة المرور من وإلى الجزيرة، ويعد شاهداً على التطور العمراني في المدينة».

واستمع اللواء مكتوم علي الشريفي، خلال الجولة، إلى شرح حول المراحل المختلفة التي وصل إليها المشروع، مشيداً بجهود قسم الموروث الشرطي واهتمامه بمتابعة إنجاز المشروع والذي يعد واحداً من أبرز المشروعات التراثية والثقافية والتاريخية لإمارة أبوظبي.