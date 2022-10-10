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إنشاء مركز متخصص بإدارة المواد الخطرة في أبوظبي

جانب من اللقاء (من المصدر)
11 أكتوبر 2022 03:33

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، أمس، مع فريق عمل إدارة المواد الخطرة، بحضور العميد حميد العفريت الكويتي، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبو ظبي.
وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين، بحث مشروع إنشاء مركز متخصص بإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات متعددة.
وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية خطوة دراسة إنشاء مركز متخصص بإدارة المواد الخطرة في الإمارة، بما يعزز مفهوم التداول الآمن للمواد الخطرة داخل الإمارة، خاصة فيما يتعلق بمراحل تداول المواد الخطرة من الاستيراد إلى التخلص والمعالجة، وذلك بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأسلحة و المواد الخطرة.

أبوظبي
محمد النيادي
الأسلحة
شرطة أبوظبي
الأمن الوطني
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