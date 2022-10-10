وزارة العدل تشارك في اجتماع مسؤولي إدارات التشريع بدول «التعاون»

الرياض (وام)

شاركت وزارة العدل في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض.

ترأس وفد الوزارة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، ورافقه الدكتور أحمد الشحي، رئيس قسم التشريع في الوزارة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المُتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من القوانين واللوائح التي يتم إعدادها في إطار دول المجلس.

كما تم خلال الاجتماع إقرار التعديلات المقترحة على نظام عمل اللجنة، وتوحيد المصطلحات التشريعية لعدد من التشريعات السارية في دول مجلس التعاون، ومقترح الأمانة العامة بشأن إصدار مدونة إلكترونية للتشريعات الخليجية.