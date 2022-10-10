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مرور دبي تضبط 33 مركبة لقيادة سائقيها بطيش وتهور

مرور دبي تضبط 33 مركبة لقيادة سائقيها بطيش وتهور
11 أكتوبر 2022 03:33

دبي (الاتحاد)

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قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية، تمكنت خلال عطلة نهاية الأسبوع من رصد وجمع معلومات متكاملة عن مركبات نفذت عمليات استعراض وسباقات مخالفة للأنظمة والقوانين، وقاد سائقوها بتهور وطيش يهدد حياة مستخدمي الطريق للخطر، الأمر الذي أسفر عنه ضبط 33 مركبة في مناطق مختلفة من الإمارة.
وأكد أن هذه الأفعال يعاقب عليها قانون السير والمرور. مناشداً أفراد المجتمع التعاون مع شرطة دبي والإبلاغ عن أية مخالفة مرورية ترتكب من خلال الاتصال على 901، أو عبر خدمة «كلنا شرطة» على التطبيق الذكي لشرطة دبي.
وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن بعض السائقين يجهلون عواقب مخالفة الاستعراض بالمركبة أو القيادة بطيش وتهور في أماكن غير مخصصة لذلك، مؤكداً أن السائق في هذه الحالات معرض لفقدان السيطرة على المركبة والانحراف بشكل مفاجئ، سواء في الاتجاه المعاكس من الشارع أو نحو الجمهور الذي يشاهد تلك الاستعراضات، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث وفيات وإصابات بالغة. محذراً من تلك التصرفات التي تشكل خطورة بالغة على أنفسهم وعلى الآخرين.

دبي
مرور دبي
سيف مهير المزروعي
شرطة دبي
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