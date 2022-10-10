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شرطة دبي تنظم ورشة عمل لضباط العمليات على مستوى الدولة

شرطة دبي تنظم ورشة عمل لضباط العمليات على مستوى الدولة
11 أكتوبر 2022 03:33

دبي (الاتحاد)

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 افتتح العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، ورشة عمل مُتخصصة لضباط العمليات على مستوى الدولة.
وعُقدت ورشة العمل في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، وعدد من الضباط العاملين في الإدارات العامة للعمليات، ومراكز القيادة والسيطرة على مستوى القيادات العامة للشرطة ووزارة الداخلية.
وأكد العميد علي الطنيجي أن الورشة تأتي حرصاً على تنفيذ توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والتدريب والتطوير المستمر للضباط العاملين في مراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات.

دبي
شرطة دبي
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