الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز

الرياض (وام)

عقـد رؤسـاء المحاكم العليـا والتمييـز بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربـي، لقاءهـم الـدوري الثامن في مقر الأمانة العامة في الرياض في المملكة العربية السعودية.

وترأس وفد الدولة في الاجتماع المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، حيث تم استعراض الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز، من خلال ما عرض من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، واتخاذ القرارات المناسبة في عددٍ من المحاور الرئيسة التي تم عرضها، ومن ضمنها: مشروع اللائحة المنظمة لجائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومقترح المحكمة الاتحادية لعليا لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء مكتب فني للمحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون، وإقامة برنامج تفاعلي سنوي لتبادل التجارب القضائية واستعراض أي أنظمة قضائية مستجدة بين المحاكم العليا والتمييز، وبرنامج زيارة قضاة المحاكم العليا والتمييز، للمحاكم ذات الأنظمة القضائية المختلفة على مستوى العالم 2023 - 2024، ومقترح محكمة التمييز في مملكة البحرين بشأن تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم.

شارك في الاجتماع من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب رئيس المحكمة الاتحادية العليا كل من أحمد الملا القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية.