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«الوطني» يشارك في «تنسيقي المجموعة العربية» برواندا

علي النعيمي خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي (من المصدر)
11 أكتوبر 2022 03:33

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته المجموعة العربية أمس ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد، والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا، والذي عقد برئاسة معالي الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحضور رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود العربية.
وعرض معالي الدكتور النعيمي خلال الاجتماع تقريراً تضمن مشاركة ممثل المجموعة العربية في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، واللجان الفرعية التابعة لها، والتي عقدت حضورياً في مونتفيديو-الأوروغواي في يونيو 2022م، وعبر الاتصال المرئي بتاريخ 26 سبتمبر 2022، واجتماعين على هامش الدورة الحالية لجمعية الاتحاد.
وتضمن التقرير نشاط عمل الاتحاد والقضايا السياسية الراهنة، ووثيقة المشروع السياسي للاتحاد في الأمم المتحدة التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للاتحاد.وبالنسبة للوضع المالي للاتحاد فقد شارك في اللجنة الفرعية للشؤون المالية التابعة للجنة التنفيذية، التي قامت بإعداد الميزانية الجديدة للاتحاد للعام 2023، والتي بنيت على الأهداف الخمسة لاستراتيجية الاتحاد (2022-2026)، مشيراً إلى أن التقرير تضمن أيضاً سياسة حماية البيانات، وسياسة الاتحاد البرلماني الدولي بشأن التحرش، والمراقبين الدائمين للاتحاد البرلماني الدولي. 

علي راشد النعيمي
لمجلس الوطني الاتحادي
الاتحاد البرلماني الدولي
رواندا
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