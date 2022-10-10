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«شروق» تعلن عن تطوير شاطئ كلباء

جانب من مشروع شاطئ كلباء (الصور من المصدر)
11 أكتوبر 2022 03:33

الشارقة (الاتحاد)

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن تطوير شاطئ كلباء، وتحويله إلى وجهة سياحية رائدة في المنطقة الشرقية.
ويتضمن المشروع مطاعم، ومقاهي، وأكشاكاً، بالإضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية متنوعة لرواد الشاطئ، فضلاً عن منطقة ألعاب مخصصة للأطفال. وسيراعي المشروع في جميع مراحل التطوير خصوصية الحياة الطبيعية في كلباء، إذ سيقتصر على استخدام المواد الصديقة للبيئة في العمليات الإنشائية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال فيه بنهاية الربع الأول من سنة 2023، على أن يفتتح خلال الربع الأول من سنة 2024.

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وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يشكل مشروع شاطئ كلباء إضافة نوعية لمدينة كلباء، وللمشهد السياحي عموماً في المنطقة الشرقية».
وأضاف: «راعينا في المشروع النواحي الجمالية والتراثية المتلائمة مع طبيعة المنطقة وإرثها الغني، كما خصصنا مساحات أكبر للشاطئ من تلك المزروعة، لإعطاء شعور باتساع الشاطئ وتناغمه مع المحيط العام للمشروع».
وتابع القصير: «المشروع سيكون داعماً قوياً لريادة الأعمال في المنطقة، إذ ستعطى أولوية تشغيل المشاريع التجارية فيه لرواد الأعمال ولسكان المنطقة، خصوصاً الشباب منهم، وندعو جميع المهتمين إلى التواصل معنا وعرض مشاريعهم، إذ سنشجعهم على اختيار أفضل الأفكار التي يمكن أن تقدم إضافة مهمة إلى المشهد السياحي والاقتصادي والتنموي في كلباء، وتؤدي إلى استقرار أعمالهم ونموها».

شروق
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
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