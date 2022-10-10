جهات رأس الخيمة الطبية تحتفل بـ «أكتوبر الوردي»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تحتفل عدد من المنشآت الطبية بمنطقة رأس الخيمة الطبية بفعاليات أكتوبر الوردي التي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأي ورم في الثدي والذي يمكن أن يسهم في الشفاء التام من هذا المرض، وتقليل العبء على المصاب ومقدمي الخدمات الصحية على حد سواء، مشددين على ضرورة التوعية بهذا المرض وإيصال المعلومات حوله بكافة وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة ما يسهم في الوقاية من حدوث المرض، والتي تتضمن أنشطة توعية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والجمعيات النسائية والمدارس الثانوية والجامعات، وغيرها من مراكز تجمع السيدات حتى تصل المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من النساء. وأوضح القائمون على الصحة البدنية في منطقة رأس الخيمة الطبية، بأن الهدف الرئيسي من تفعيل الأنشطة والمبادرات الخاصة بسرطان الثدي هو نشر الوعي الصحي حول أورام الثدي وكيفية الكشف المبكر عنها، خاصة أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يسهم في ارتفاع نسبة علاجه والشفاء منه بنسبة لا تقل عن 90% والتعرف على كيفية علاجه والتعايش معه من خلال تثقيف المجتمع.

وقالت الدكتورة هدى العلا «طبيبة أسرة»: إن العلاج المبكر هو أفضل الطرق المتاحة لتقليل عدد الوفيات وزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض، مؤكدة أن الدعم النفسي هو أولى الخطوات الصحيحة في رحلة العلاج المتعبة جسدياً ونفسياً.

من جهة أخرى نظمت جمعية الإمارات للسرطان أمس فعالية للنحت على الرمال على شواطئ مدينة رأس الخيمة لتشكيل منحوتات فنية تحمل رسالة إنسانية لدعم المصابين بالسرطان، وذلك ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، بمشاركة الرسام عمر إبراهيم المغربي وعدد من الأطباء والفنانين والمدعوين وأعضاء الجمعية والمتطوعين.

وأشاد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان بمبادرة الفنان عمر المغربي التي جسدت اسم الجمعية على صفحات رمال البحر.