«رأس الخيمة للمواصلات» تستكمل مشروع الكاميرات الذكية

رأس الخيمة (وام)

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن إنجازها للمرحلة النهائية لمشروع العدادات والكاميرات الذكية المرتبطة بمركز التحكم والرقابة الذكي في كافة وسائل النقل والمواصلات في الإمارة بنسبة 100%.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن حزمة الخدمات والمشروعات التطويرية تهدف إلى تحقيق الريادة في توفير خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة تتسم بالتميز والابتكار واستشراف المستقبل وتحقق أعلى مؤشرات إسعاد المتعاملين.

الهيئة إلى التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات التي تشمل جميع قطاعات النقل «حافلات النقل العام، ومركبات الأجرة، وحافلات النقل المدرسي، والنقل البحري، وأنظمة النقل المصغرة»، بهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لخدمة التنقل عبر مركبات الأجرة والحافلات ومستوى الأمن والسلامة في وسائل النقل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.