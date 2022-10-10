مناقشة خدمات الكهرباء والماء وتحقيق استدامتها لأفراد المجتمع

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة خطة عملها بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، خلال اجتماعها المنعقد عن بعد أمس برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة. واعتمدت اللجنة عقد حلقة نقاشية بعنوان «خدمات الكهرباء والماء وتحقيق استدامتها لأفراد المجتمع»، يوم الخميس الموافق 13أكتوبر2022م الساعة 5:00 مساءً في جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء».

وحضر اجتماع اللجنة كل من عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف عبدالله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتهدف الحلقة النقاشية إلى مناقشة جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في شأن تطوير خدمات الطاقة والماء، والتعرف على التحديات التي تواجه المواطنين في الخدمات المقدمة لهم من الكهرباء والماء، وجهود التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والمحلية المعنية لضمان استدامة خدمات الكهرباء والماء، وسيتم تضمين أبرز الملاحظات والمقترحات في التقرير النهائي للجنة الذي سيتم مناقشته لاحقاً في إحدى جلسات المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تناقش الحلقة النقاشية الموضوع ضمن محاور التحديات التي تواجه أفراد المجتمع في الخدمات المقدمة لهم من الكهرباء والماء، والمسؤولية المجتمعية في تحقيق استدامة خدمات الكهرباء والماء.