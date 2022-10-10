«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز الوعي بالصحة النفسية

دبي (الاتحاد)

تنظم إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية باقة من الفعاليات تزامناً مع شهر التوعية بالصحة النفسية، بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية ورفع الوعي المجتمعي بآثارها الإيجابية على رفاهية المجتمع وسعادة أفراده، بالإضافة إلى تعزيز الجهود للارتقاء بخدمات الصحة العقلية الشاملة والمتكاملة لمختلف أفراد المجتمع.

وتستعرض إدارة الصحة النفسية على مدى شهر كامل العديد من الخدمات والمرتكزات الأساسية مثل الابتكار في الصحة النفسية، ودور العيادات الإلكترونية الذكية، بالإضافة إلى عيادات الإرشاد الصحي، ومبادرة تحدث لنسمعك، ومبادرة الدعم النفسي لمقدمي الرعاية الصحية، بهدف إطلاع الجمهور على أبرز الخدمات التي توفرها.

ويعتبر مشروع العيادات الإلكترونية الذكية للصحة النفسية المجتمعية أحد المشاريع الصحية المتميزة التي أطلقتها المؤسسة لتقديم الرعاية النفسية المجتمعية للمرضى، بمشاركة عدد من أطباء الأسرة في مراكز الرعاية الأولية، وتحت إشراف الفريق الطبي النفسي في مستشفى الأمل للصحة النفسية.