«دبي لرعاية النساء والأطفال» تعزز الوعي بالصحة النفسية

دبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تحت شعار «الصحة النفسية والرفاهية أولوية للجميع»، والذي تنظمه جامعة زايد – دبي، جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في العاشر من أكتوبر من كل عام لتعزيز الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود الدولية من أجل مزيد من الاستثمار في هذا الجانب الذي يعد جزءاً أساسياً من نظام الصحة العامة.

وتأتي مشاركة المؤسسة عبر منصة تفاعلية في جامعة زايد - دبي، تطرح من خلالها موضوع لغات الحب الأسري، بهدف تعريف الأفراد بأبرز الأدوات التي تساهم في فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، والتعرف إلى لغة الحب لديهم، وإطلاعهم على آليات التعبير عن الحب لأسرهم بالطرق التي يفضلونها.

وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: «إن دولة الإمارات من أوائل الدول التي يشهد لها في دعم الصحة النفسية، حيث عززت جهودها بتقديم المزيد من الدعم النفسي لمختلف فئات المجتمع من أطفال ومراهقين وكبار سن وأصحاب همم، لتحقق بذلك تميزاً وتألقاً في خط الدعم النفسي وتعزيز الصحة النفسية».

وأكدت أن المشاركة في هذه المناسبة تعتبر ترجمة لتوجهات المؤسسة ومساعيها الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي بشأن أهمية الصحة النفسية وأثرها على التماسك الأسري، ودورها في تعزيز أواصر النسيج المجتمعي، من خلال مجموعة من المحاور التي تعتبر ركائز أساسية في ترسيخ الأطر والعلاقات الأسرية.