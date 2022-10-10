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«الأرصاد»: فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية
أرشيفية
10 أكتوبر 2022 22:51
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 02:00 وحتى الساعة 09:00 غداً.
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