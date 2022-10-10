محمد بن زايد يبحث مع رئيس صربيا تعزيز العلاقات

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين. وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «التقيت صديقي الرئيس الكسندر فوتشيتش في بلغراد.. ناقشنا مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين والفرص الواعدة لتعزيزها وتنميتها».
التقيت صديقي الرئيس الكسندر فوتشيتش في بلغراد .. ناقشنا مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين والفرص الواعدة لتعزيزها وتنميتها. pic.twitter.com/A4rYvK1gXS