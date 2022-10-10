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الإمارات

«الخارجية» تطلق خدمة «وثيقة عودة» الإلكترونية للمسافر الإماراتي

«الخارجية» تطلق خدمة «وثيقة عودة» الإلكترونية للمسافر الإماراتي
10 أكتوبر 2022 18:40

 أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة "وثيقة عودة" الالكترونية للمسافر الإماراتي التي تمكن المواطن الإماراتي المتواجد خارج الدولة من إصدار الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة ووفق معايير أمنية عالية وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم خدمات استباقية رقمية مبسطة تتماشى مع تطلعات المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان عبر منصاتها الإلكترونية بكل سهولة ويسر ووفقاً لأعلى معايير الجودة.

وتقدّم الوزارة خدمة "وثيقة عودة" لمواطني دولة الإمارات في حال تلف أو فقدان أو انتهاء الجواز أو للمواليد الجدد، وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تبسيطاً لخدمة إصدار جواز الطوارئ لتقليص وقت المعاملة التي كانت تصل في بعض الحالات لثلاث 3 أيام إلى نصف ساعة فقط، في مرحلة أولى، على أن تصبح خدمة فورية في المستقبل.

كما تمكن الخدمة المسافر الإماراتي من إصدار وثيقة العودة في أي وقت أو مكان وحيثما تواجد لتصله عبر البريد الإلكتروني من دون أي رسوم ومن دون الحاجة إلى زيارة السفارة أو القنصلية للاستلام. وما عليه سوى التقديم على الخدمة من خلال صفحة المسافر الإماراتي على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي UAE MOFAIC .

وأكّد سعادة عبدالعزيز الحبسي، مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.. أن فريق عمل تطوير الخدمات في الوزارة لم يدّخر جهداً للارتقاء بخدمات الوزارة وتبسيط الإجراءات. وتم تطوير هذه الخدمة بناءً على الأخذ بصوت المتعاملين مع خدمة "إصدار جواز الطوارئ" سابقاً، حيث قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإشراك المتعاملين في تطوير وتصميم الخدمات التي تقدمها لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم لتطوير رحلة المتعامل وضمان وصوله إلى الخدمات بسلاسة وانسيابية.

وتماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو المستقبل وتنفيذاً لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة تصل للمواطن في أي وقت وتحقق تطلعاته، حرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على توفير وتقديم باقة من الخدمات المتميزة لمواطني دولة الإمارات وخصصت صفحة للمسافر الإماراتي تشمل كافة الخدمات الخاصة بالمواطن الإماراتي والمعلومات الضرورية التي قد يحتاج إليها خلال تواجده خارج الدولة.

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