بالصور.. «السيارة الطائرة» تحلق في سماء دبي

انطلقت في سماء دبي، اليوم الاثنين، رحلة عامة حصرية للسيارة الطائرة الكهربائية «eVTOL موديل X2» التي طورتها حديثاً شركة «إكس بنج Xpeng» الصينية، وذلك بدعم من الشريك الرسمي غرفة دبي العالمية، وسط حضور حاشد من المسؤولين والصحافة المحلية والعالمية.

وجاء تسيير أول رحلة عامة للسيارة الطائرة X2 في «سكاي دايف دبي» ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، الذي يستعرض أحدث الابتكارات التقنية حول العالم، حيث قامت السيارة الطائرة بإجراء إقلاعٍ وهبوط عمودي سلس أمام أعين الحضور لمدة 90 ثانية، لتكون الرحلة إيذاناً بفترة جديدة في مستقبل رحلات الطيران القصيرة والتنقل الذكي داخل المدن.

وتمتلك السيارة الطائرة الكهربائية X2 مقعدين بنظام تحكم ذكي مع قدرات متقدمة للطيران الذاتي، وتعتبر الجيل الأحدث من السيارات الطائرة التي طورتها بشكل مستقل شركة «إكس بنج إيروهت XPENG AEROHT» التابعة لشركة «إكس بنج»، ولا تصدر X2 أي انبعاثات كربونية أثناء الطيران، مما يجعلها إحدى الحلول المستدامة للتنقل القصير، وهي مصممة للطيران ضمن المدن على ارتفاعات منخفضة بسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة.