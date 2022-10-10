محمد بن راشد يقر الميزانية العامة للاتحاد حتى 2026

أقر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم.

ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم. ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد pic.twitter.com/4Zv1eo1ut8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 10, 2022

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم. ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد».

واستعرضنا اليوم مشروع الإمارات للسكك الحديدية .. أكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات يربط 11 مدينة و7 مراكز لوجستية و4 موانيء عالمية في الدولة.. مشروع بتوجيهات محمد بن زايد حفظه الله ومتابعة وإشراف ذياب بن محمد .. مشروع سيغير خريطة البنية التحتية في الدولة بإذن الله . pic.twitter.com/PtHRaRY8v5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 10, 2022

وأضاف سموه «واستعرضنا اليوم مشروع الإمارات للسكك الحديدية .. أكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات يربط 11 مدينة و7 مراكز لوجستية و4 موانيء عالمية في الدولة.. مشروع بتوجيهات محمد بن زايد حفظه الله ومتابعة وإشراف ذياب بن محمد .. مشروع سيغير خريطة البنية التحتية في الدولة بإذن الله».

وتابع سموه «كما اعتمدنا اليوم انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) .. موقع دولة الإمارات في المنظمات الدولية القيادية يترسخ بفضل جهود فرق عملنا التي لا ترى لوطنها موقعاً إلا في الصدارة».