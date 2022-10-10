محمد بن راشد يقر الميزانية العامة للاتحاد حتى 2026

ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا فيه الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم. ميزانية الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد pic.twitter.com/4Zv1eo1ut8— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 10, 2022
واستعرضنا اليوم مشروع الإمارات للسكك الحديدية .. أكبر مشروع للبنية التحتية في دولة الإمارات يربط 11 مدينة و7 مراكز لوجستية و4 موانيء عالمية في الدولة.. مشروع بتوجيهات محمد بن زايد حفظه الله ومتابعة وإشراف ذياب بن محمد .. مشروع سيغير خريطة البنية التحتية في الدولة بإذن الله . pic.twitter.com/PtHRaRY8v5— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 10, 2022
كما اعتمدنا اليوم انضمام دولة الإمارات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتهنئة بإعادة انتخاب الدولة عضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) .. موقع دولة الإمارات في المنظمات الدولية القيادية يترسخ بفضل جهود فرق عملنا التي لا ترى لوطنها موقعاً إلا في الصدارة .. pic.twitter.com/59j3dygrEd— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 10, 2022