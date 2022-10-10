كيري: الولايات الأميركية لاتزال ملتزمة بدعم السلام والتنمية في منطقة الخليج العربي
جون كيري، المبعوث الأميركي للتغير المناخي
10 أكتوبر 2022 15:52
أكد جون إف كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ أن استضافة مؤتمر الأطراف "كوب-28" العام المقبل ستعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التغيرات المناخية.
وأعرب المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن ثقته في نجاح قمة المناخ "كوب-28" مؤكدا أن دولة الإمارات رائدة في الجهود الهادفة إلى مواجهة التغيرات المناخية.
وقال كيري إن عام 2023 سيكون عاما مميزا منوها باستضافة دولة الإمارات لقمة المناخ وبجهودها الدولية في مجال التغير المناخي.
ويزور المبعوث الرئاسي الأميركي الدولة للمشاركة في قمة الاستدامة التي تنظمها "ذا إيكونوميست” والقمة السنوية الخامسة لصندوق "وان بلانت السيادي" في أبوظبي.
وسلط المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ الضوء على تعاون الولايات المتحدة ودولة الإمارات في عدد من المشروعات المناخية ولاسيما مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لافتا إلى أهمية هذه المبادرة المناخية المشتركة التي تقودها الدولتان الصديقتان بمشاركة أكثر من 30 حكومة و التي أعلنت في نوفمبر 2021 عن استثمار نحو 4 مليارات دولار أمريكي لتعزيز التقنيات الزراعية الصديقة للبيئة وللأمن الغذائي في الخمس سنوات القادمة. وستساعد هذه المبادرة في مواجهة الجفاف وتحديات ازدياد درجات الحرارة وزراعة محاصيل تتحمل الحرارة وفقا لتصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي.
وقال كيري أن الولايات الأميركية لاتزال ملتزمة بدعم السلام والتنمية في منطقة الخليج العربي.
وأعرب كيري عن أمله بأن يعزز مؤتمر الأطراف "كوب-27" - الذي سيعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشهر المقبل -.. الآمال الخاصة بخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن القمة ستجمع عددا كبيرا من الدول لمناقشة كيفية خفض الانبعاثات وإصدار سياسات داعمة للجهود الهادفة للوصول إلى هدف صفر انبعاثات.