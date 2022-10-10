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بلدية أبوظبي تنفذ حملة ميدانية على المواقع الإنشائية للتفتيش على الأسوار المؤقتة

بلدية أبوظبي تنفذ حملة ميدانية على المواقع الإنشائية للتفتيش على الأسوار المؤقتة
10 أكتوبر 2022 15:17

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية تفتيشية على الأسوار المؤقتة في جميع المواقع الإنشائية بمدينة أبوظبي، لمدة خمسة أيام متواصلة، بالتعاون مع إدارات التفتيش في المراكز الفرعية للبلدية، استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين والاستشاريين.

وهدفت الحملة إلى الحفاظ على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية وأفراد المجتمع في المباني المجاورة من مخاطر الأسوار المهملة، وكذلك تعزيز الوعي لدى المقاولين والاستشاريين والعاملين في المواقع بضرورة وأهمية سلامة الأسوار المؤقتة.

وعملت الحملة على رفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة وتأمينها بشكل تام، وتوفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، لتقليل نسب الحوادث قبل فترة التقلبات الجوية، كما تم خلالها التفتيش على كافة المواقع الإنشائية للوقوف على مدى الالتزام بمتطلبات السلامة في الأسوار المؤقتة.

كما حرص مفتشو البلدية أثناء الحملة على التأكد من وجود رخصة لتركيب السور المؤقت في الموقع صادرة من بلدية مدينة أبوظبي، ومن إجراء الصيانة الدورية للأسوار المؤقتة للحفاظ على صلاحيتها، وكذلك التأكد من عدم التشوين على السور أو المناطق الخارجية دون وجود تصريح، ومن سلامة المباني المجاورة وعدم تهالك السور المؤقت، بالإضافة إلى التأكد من عمل خطة طوارئ وتفعيلها في حال الحاجة لتعديل الأسوار المؤقتة.

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الأسوار المغلقة
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