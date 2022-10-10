«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
10 أكتوبر 2022 14:19
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، استكمال الأعمال التحضيرية لتنظيم الدورة السادسة من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2022»، والذي سيكون خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي- قاعة زعبيل (6)، وذلك بنسخة استثنائية تتيح لزوار الحدث فرصة الاطلاع على أحدث التصاميم والمنتجات وأكثرها ابتكاراً، واستكشاف التوجهات الجديدة حول أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي، بمشاركة واسعة من جهات وهيئات حكومية وخاصة من المصنعين والمقاولين والمتخصصين العاملين في قطاع البناء والتصميم والديكور. حيث ستجمع الدورة السادسة من المعرض العديد من مصممي الديكورات الداخلية والمهندسين المعماريين والمقاولين وشركات الأثاث والإضاءة وشركات خدمات البيوت الذكية، وذلك لعرض أحدث التصاميم والابتكارات الخاصة بالمشاريع السكنية والتجارية. وقال المهندس محمد أحمد بورحيمة، مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في المؤسسة، إن المؤسسة تحرص هذا العام على إطلاق نسخة استثنائية بكل المقاييس من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2022»، وذلك من خلال استقطاب نخبة كبيرة من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً، لاسيما التي تقدم حلولاً مبتكرة ستسهل الطريق على المستفيد لاتخاذ قرارات بناء المسكن، وذلك بما يعزز مكانة الحدث كوجهة مثالية للأفراد والشركات للتواصل وعقد الصفقات مع الموزعين والمصنعين لكل ما يخص عالم البناء والتصميم». وأضاف بورجيمة «إن تنظيم الدورة السادسة من معرض «ديكوبيلد 2022» يأتي استكمالاً لنجاحات الدورات السابقة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبار أن الإسكان أولوية عظمى لضمان تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والاستقرار الأسري للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لهم، وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الهادفة إلى دعم المعارض والفعاليات كافة التي تساعد المواطنين في الوصول إلى الاستقرار السكني». وأكد المهندس محمد بورحيمة أن معرض «ديكوبيلد» يشكل فرصة مثالية لآلاف الأفراد للاطلاع على حزمة شاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحلول العملية المرتبطة ببناء المساكن الخاصة بطريقة ميسّرة، إلى جانب إتاحته إمكانية التواصل مع جهات التمويل العقاري الحكومية والخاصة من صناديق دعم الإسكان والبنوك. ويقام المعرض بدورته السادسة برعاية مجموعة من الهيئات والجهات الحكومية وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، برنامج إسكان الشارقة، وجمعية المهندسين بالإمارات، ورعاية إعلامية من مؤسسة دبي للإعلام وشركة أبوظبي للإعلام، وبدعم من غرف دبي، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض وهم (بلانكو للتصميم الداخلي، وبولد لتصنيع الأثاث الفاخر). يذكر أن معرض «ديكوبيلد» منذ انطلاقه في العام 2017 وهو يحرص على تقديم حلول مبتكرة تسهل على المستفيد اتخاذ القرارات المناسبة عند بناء المسكن، كما يوفر فرصة للتعرف على أحدث الابتكارات والخدمات في مختلف المجالات المتنوعة التي يقدمها مستشارون ومتخصصون للمساعدة في اختيار ما يناسب جميع الاحتياجات الخاصة بالمسكن.