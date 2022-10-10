"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
10 أكتوبر 2022 13:52
أم القيوين (الاتحاد) أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتماد وإصدار قرارات مساعدات سكنية لشهر أكتوبر الحالي بإجمالي 538 قراراً سكنياً جديداً بقيمة 430 مليون درهم تشمل الدفعة الرابعة من المستفيدين من القروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة بعدد 500 قرار تمويل سكني جديد بقيمة 400 مليون درهم، ليصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ بداية العام الجاري 2214 قرار مساعدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.76 مليار درهم.
قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، للوصول إلى مستهدف 3000 مستفيد من القروض خلال العام الجاري بمعدل 500 قرار سكني شهرياً، وإن العمل جار لوضع تصورات متكاملة تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الإسكانية التي تمثل محوراً رئيساً للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة، ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية.
وأضاف إن ملف الإسكان يمثل أولوية ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة، ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، إذ يحظى بمتابعة شخصية من سموهما، وإن توجيهات القيادة الرشيدة والقرارات والمبادرات الطموحة والتي تعنى بملف الإسكان، تجسد اهتمامها وحرصها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم، وضمان رفاه أبناء الوطن وأسرهم.