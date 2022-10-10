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الإمارات

رئيس الدولة يزور روسيا

محمد بن زايد
10 أكتوبر 2022 13:43

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" غداً بزيارة إلى روسيا الاتحادية الصديقة يلتقي خلالها فخامة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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