«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إطلاق الدورة الثانية من جائزة العطاء للتميز المجتمعي، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف فئات أصحاب الهمم وأسرهم والجهات الداعمة لهم للمنافسة والتميز من خلال فئاتها المختلفة تماشياً مع جهود المؤسسة الحثيثة في تبني أفضل الممارسات في مجال رعايتهم وتأهيلهم، وتأصيل ثقافة التميز.

وحددت المؤسسة الإطار الزمني للجائزة بفتح باب التقديم يوم 10 اكتوبر ويتم تلقي الطلبات إلكترونيا عبر الرابط https://zho.gov.ae/ar/AlAtaaAwards/Pages/default.aspx حتى 31 ديسمبر 2022، ليجري بعد ذلك فرز الطلبات وتقييمها من خلال لجنة تقييم متخصصة على مدى شهري يناير فبراير، ويتم الإعلان عن النتائج والفائزين بالجوائز في الاحتفال الذي تنظمه المؤسسة في مارس العام المقبل 2023.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن «جائزة» العطاء «ترجمة لمبادئ التميز للوصول إلى الريادة، ودعا المتميزين وأولياء الأمور وأسرهم والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمع المحلي إلى المشاركة في الجائزة وتقديم ملفاتهم في الموعد المحدد».

وقال إن رعاية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأصحاب الهمم تقدم نموذجاً فريداً لما ينبغي أن تكون عليه رعاية وتمكين تلك الفئات على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، وأن الدولة وفرت بيئة محفزة لإطلاق طاقات وإبداعات هذه الفئة في مختلف مجالات التعليم والعمل والاندماج المجتمعي.

وخصصت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خمس فئات للجائزة، الأولى جائزة الطالب الملهم من أصحاب الهمم، مخصصة لكل طالب يرغب بالمشاركة ومسجل بمراكز الرعاية والتأهيل أو في مدارس التعليم أو المعاهد التكنولوجية التطبيقية والفنية أو في الجامعات والكليات على مستوى دولة الإمارات وبمرحلة عمرية (من 6 سنوات إلى 35 سنة)، والثانية جائزة الأسرة المثالية لأصحاب الهمم مخصصة لكل أسرة مواطنة ومقيمة في الإمارات ولديها أبناء من أصحاب الهمم، وأن يكون الترشح باسم الأسرة.

الجائزة الثالثة جائزة الأم المثالية مخصصة لكل أم لديها ابن من أصحاب الهمم، بينما الجائزة الرابعة هي جائزة الدراسات والبحوث، تُمنح للأفراد والجهات والشركات المهتمة في مجال الرعاية الاجتماعية وعلوم الإعاقة على مستوى إمارة أبوظبي، والجائزة الأخيرة جائزة الجهة الصديقة لأصحاب الهمم موجهة إلى المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي سواء مؤسسات عامة وخاصة وتمنح للجهة التي تسعى لتنفيذ مبادرات تخلق من خلالها بيئة ملائمة لأصحاب الهمم من تهيئة الممتلكات والخدمات متميزة والاستفادة من طاقاتهم.

ويقوم المرشح بالتقديم إلكترونيا عبر الرابط الخاص بكل فئة ولا تقبل الملفات المكتوبة بخط اليد، مع الالتزام بالتواريخ المحددة ولا تقبل الملفات المستلمة بعد الموعد النهائي للمشاركة، وتستهدف الجائزة الجامعات والكليات والمدارس بالإضافة لأصحاب الهمم وأسرهم والمجتمع والشركات والمؤسسات على المستوى المحلي للترشح للجائزة، ويجب على المتقدمين لنيل الجوائز أن تكون لديهم الوثائق الثبوتية القانونية والمتوافقة مع القوانين والسياسات والإجراءات المطبقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي، وألا يكون قد سبق إدانتهم في أية جريمة.

وبالنسبة للمتقدمين للحصول على الجائزة يؤخذ بالاعتبار عند إعداد ملفات الترشيح تضمنها ممارسات ونتائج آخر ثلاث سنوات بحد أدنى بما فيها سنة الترشيح، وللطلاب في حال موعد تسليم ملفات الترشيح قبل نهاية العام يتم إضافة نتائج النصف الأول من السنة.

وتشرف لجنة عليا من المؤسسة برئاسة سعادة الأمين العام، وعضوية المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة ومدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، على عمل الجائزة، ورسم سياساتها، واعتماد خطة تطويرها بالتعاون مع الأطراف المتخصصة داخل وخارج المؤسسة.