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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام الولايات المتحدة

حاكم رأس الخيمة مستقبلاً قنصل عام الولايات المتحدة (وام)
10 أكتوبر 2022 02:41

رأس الخيمة (وام)

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 استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في استراحة سموه في جبل جيس أمس، ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، التي قدمت للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، مشيداً سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
من جانبها، عبرت ميجان جريجونيس، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال.

رأس الخيمة
الولايات المتحدة
سعود بن صقر القاسمي
دبي
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