«زايد العليا» تطلق الدورة الثانية من «العطاء» للتميز المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إطلاق الدورة الثانية من جائزة العطاء للتميز المجتمعي، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف فئات أصحاب الهمم وأسرهم والجهات الداعمة لهم للمنافسة والتميز من خلال فئاتها المختلفة، تماشياً مع جهود المؤسسة الحثيثة في تبني أفضل الممارسات في مجال رعايتهم وتأهيلهم، وتأصيل ثقافة التميز.

وتؤكد المؤسسة أهمية تمكين أصحاب الهمم في الجوانب الحياتية المختلفة، ومن ضمنها الارتقاء بمواهبهم وقطف ثمار الإنجازات، نظراً لامتلاكهم الكفاءة، والقدرة على إثبات الذات، كما تؤكد الجائزة أهمية تكريم الجهات التي تتفرد في أعمالها بهدف دعم أصحاب الهمم في ظل منظومة دامجة توفر لهم خدمات ذات جودة عالية لتمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع وجعل الدولة نموذجاً يحتذى به.

وحددت المؤسسة الإطار الزمني للجائزة بفتح باب التقديم يوم 10 أكتوبر ويتم تلقي الطلبات إلكترونياً حتى 31 ديسمبر 2022، يجري بعد ذلك فرز الطلبات وتقييمها من خلال لجنة تقييم متخصصة على مدى شهري يناير وفبراير، ويتم الإعلان عن النتائج والفائزين بالجوائز في الاحتفال الذي تنظمه المؤسسة في مارس العام المقبل 2023.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن «جائزة» العطاء «ترجمة لمبادئ التميز للوصول إلى الريادة، ودعا المتميزين وأولياء الأمور وأسرهم والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمع المحلي إلى المشاركة في الجائزة وتقديم ملفاتهم في الموعد المحدد، مؤكداً أن رعاية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأصحاب الهمم تقدم نموذجاً فريداً لما ينبغي أن تكون عليه رعاية وتمكين تلك الفئات على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، وأن الدولة وفرت بيئة محفزة لإطلاق طاقات وإبداعات هذه الفئة في مختلف مجالات التعليم والعمل والاندماج المجتمعي».

مجالات الجائزة

وخصصت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خمس فئات للجائزة، الأولى جائزة الطالب الملهم من أصحاب الهمم، مخصصة لكل طالب يرغب بالمشاركة ومسجل بمراكز الرعاية والتأهيل أو في مدارس التعليم أو المعاهد التكنولوجية التطبيقية والفنية أو في الجامعات والكليات على مستوى دولة الإمارات وبمرحلة عمرية (من 6 سنوات إلى 35 سنة)، والثانية جائزة الأسرة المثالية لأصحاب الهمم مخصصة لكل أسرة مواطنة ومقيمة في الإمارات ولديها أبناء من أصحاب الهمم، وأن يكون الترشح باسم الأسرة.

الجائزة الثالثة جائزة الأم المثالية مخصصة لكل أم لديها ابن من أصحاب الهمم، بينما الجائزة الرابعة هي جائزة الدراسات والبحوث، وتُمنح للأفراد والجهات والشركات المهتمة في مجال الرعاية الاجتماعية وعلوم الإعاقة على مستوى إمارة أبوظبي، والجائزة الأخيرة جائزة الجهة الصديقة لأصحاب الهمم موجهة إلى المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي مؤسسات عامة وخاصة، وتمنح للجهة التي تسعى لتنفيذ مبادرات تخلق من خلالها بيئة ملائمة لأصحاب الهمم من تهيئة الممتلكات والخدمات المتميزة والاستفادة من طاقاتهم.