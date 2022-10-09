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ولي عهد الفجيرة يشهد اختتام مهرجان البدر

ولي عهد الفجيرة لدى حضوره فعاليات الاختتام (وام)
10 أكتوبر 2022 02:41

الفجيرة (وام)

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 شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل اختتام مهرجان البدر، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. وتضمن حفل الختام الذي أقيم على مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة، عرضًا فنيًا «أوبريت في حب الرسول» من إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وتقديم فرقة أورنينا العربية. وقدمت الأوبريت عبر الحوار والأداء التعبيري والمقاطع المغنّاة مجموعة من القيم السلوكية والأفكار التي خلدتها السيرة النبوية الشريفة، وتأثيرها على المجتمعات، منذ مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وحتى اليوم. حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمع غفير.

الفجيرة
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
راشد بن حمد الشرقي
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